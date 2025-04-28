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Нарышкин заявил, что России нельзя быть слабой

Нарышкин: РФ нельзя быть слабой и пускаться в погоню за химерами либерализма
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Shutterstock

Россия нельзя проявлять слабость и пускаться в погоню за химерами либерализма и глобализма. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе международного симпозиума «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН».

Он отметил, что созданный по итогам Первой мировой войны Версальский миропорядок, который был сконструирован без участия России, как и однополярный мир, ненадолго возникший после распада СССР, «оказались хрупкими, несправедливыми и недолговечными».

«России нельзя быть слабой, отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма», — сказал Нарышкин.

До этого Нарышкин заявлял, что западные страны накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пытаются грубо переписать историю. Он отметил, что Запад пытается отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма, а также вложить в умы граждан стран СНГ совершенно чуждые принципы.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву.

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