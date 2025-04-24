Нарышкин высказался о встрече с директором ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил возможную встречу с главой Центра разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом он сказал ТАСС.

«У нас состоялся телефонный разговор с коллегой, с директором Центрального разведывательного управления. Такой очень конструктивный разговор. Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча», — отметил Нарышкин.

Телефонный разговор Нарышкина с Рэтклиффом состоялся 11 марта. В ходе него стороны договорились о регулярных контактах между СВР и ЦРУ, чтобы снизить конфронтацию между Россией и Соединенными Штатами и обеспечить международную стабильность и безопасность.

Кроме того, Нарышкин и Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия двух ведомств по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

23 апреля Нарышкин, говоря о контактах Москвы и Вашингтона, заявил, что шансы договориться между собой «всегда есть».

Ранее в СВР заявили о надежде зарубежных экспертов на усилия РФ и США для недопущения конфликта.