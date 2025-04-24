Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарышкин высказался о встрече с директором ЦРУ

Глава СВР Нарышкин заявил о возможной встрече с директором ЦРУ
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил возможную встречу с главой Центра разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом он сказал ТАСС.

«У нас состоялся телефонный разговор с коллегой, с директором Центрального разведывательного управления. Такой очень конструктивный разговор. Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча», — отметил Нарышкин.

Телефонный разговор Нарышкина с Рэтклиффом состоялся 11 марта. В ходе него стороны договорились о регулярных контактах между СВР и ЦРУ, чтобы снизить конфронтацию между Россией и Соединенными Штатами и обеспечить международную стабильность и безопасность.

Кроме того, Нарышкин и Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия двух ведомств по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

23 апреля Нарышкин, говоря о контактах Москвы и Вашингтона, заявил, что шансы договориться между собой «всегда есть».

Ранее в СВР заявили о надежде зарубежных экспертов на усилия РФ и США для недопущения конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами