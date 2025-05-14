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Макрон уклонился от прямого ответа на вопрос об ультиматуме России

Макрон в прямом эфире отказался от ультиматума России по Украине
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью в прямом эфире уклонился от ответа на вопрос по поводу ультиматума России. Трансляцию вел французский телеканал TF1.

Интервью началось с обсуждения результатов социологического опроса, согласно которому 69% респондентов считают, что Франция движется в неверном направлении.

Журналисты пытались выяснить у президента детали выполнения ультиматума в адрес России по Украине. Сначала Макрон уклонялся от прямых ответов. Позже французский лидер заявил, что у Франции нет законных механизмов для давления на РФ.

Накануне Макрон заявил, что Европейский союз в ближайшие дни может ввести против Российской Федерации новые санкции. По его словам, рестрикции могут коснуться углеводородов и сферы финансовых услуг.

11 мая глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сказал, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России, были сформулированы Францией. Он отметил, что европейцы уже несколько недель работают над новым пакетом санкций.

Ранее власти Франции рассказали, что за «пакетик» Макрон прятал от журналистов.

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