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В Британии заметили изменение позиции Трампа по конфликту на Украине

FT: администрация Трампа постепенно меняет позицию по конфликту на Украине
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Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа постепенно меняет свою позицию в отношении конфликта на Украине, применяя более агрессивную риторику в отношении Москвы. Об этом пишет Financial Times.

Так, издание напоминает высказывание вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса о том, что Россия «просит слишком много», а также регулярные публикации критического содержания в отношении Москвы от американского лидера Дональда Трампа.

По мнению опрошенных изданием экспертов, «очевидная непримиримость России раздражает Трампа».

В то же время отмечается, что на данный момент неясно, действительно ли Трамп стал симпатизировать Украине и готов ли он «наказать» Россию за ее позицию в конфликте.

До этого Дональд Трамп заявил, что он неустанно вовлечен в усилия по урегулированию украинского конфликта. На инвестиционном форуме в Эр-Рияде Трамп сообщил, что американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры между Россией и Украиной.

Ранее в США заявили о безразличии Трампа к границам Украины.

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