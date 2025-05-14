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В США заявили о безразличии Трампа к границам Украины

Экс-посланник Волкер: Трамп хочет завершить конфликт, но ему безразличны границы
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Leah Millis/Reuters

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, однако ему неважно, где будет проходить линия разграничения и какие территории займет Россия. Его слова приводит NV.

Волкер заявил, что Трамп «просто хочет, чтобы это закончилось». При этом ему «безразлично», где будет проходить признанная или непризнанная линия разграничения, полагает он.

По мнению эксперта, американскую администрацию интересует, как остановить боевые действия, предотвратить конфликт в будущем и сделать это так, чтобы американцы «не платили за это вечно».

Накануне Волкер заявил, что потенциальные переговоры России и Украины в Стамбуле ни к чему не приведут, и призвал усиливать военную поддержку Украины. Он утверждает, что после прямых переговоров Россия якобы «обвинит Украину во всевозможных вещах», а у людей сложится запутанная картина.

Ранее кандидат в президенты Польши захотел сделать из Украины «буферную зону».

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