Депутат Мазурашу: власти Украины относятся к населению страны как к рабам

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция» заявил, что власти Украины относятся к населению как к рабам.

Таким образом он прокомментировал запрет на выезд мужчинам призывного возраста за границу. Депутат напомнил о словах разных должностных лиц, которые утверждали, что даже после отмены военного положения границы Украины останутся закрытыми.

«Снова-таки я это воспринимаю как демонстрацию отношения к людям как к рабам, то есть: вы — наши рабы, мы решили, что вы тут должны быть», — поделился Мазурашу.

Он добавил, что закрывать границы вообще было ошибкой, так как украинцы — «свободолюбивый народ». Это способствовало бегству мужчин из страны и отказу от официального трудоустройства.

До этого народный депутат Верховной рады Дмитрий Микиша (фракция «Слуга народа») заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине ежегодно получают взяток на сумму от €0,8 до €2,1 млрд.

Ранее в США раскрыли схему обогащения украинских чиновников на похоронах солдат ВСУ.