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В США раскрыли схему обогащения украинских чиновников на похоронах бойцов ВСУ

WSJ: на Украине чиновники стали наживаться на похоронах бойцов ВСУ
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Emilio Morenatti/AP

Похороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали источником дохода для некоторых чиновников в стране. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, коррупция проникла в процесс похорон военнослужащих ВСУ по всей стране. Семьи бойцов могут выбрать место захоронения, но не организаторов похорон. Проведение церемонии выставляется на тендер местными властями, которым платят похоронные бюро, чтобы получить новые заказы на перевозку тел и захоронение.

«Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками», — добавили в публикации.

До этого газета New York Times сообщала, что на Лычаковском кладбище во Львове, чтобы освободить место для захоронения украинских военных, стали раскапывать старые безымянные могилы.

По данным издания, кладбище заполнялось в течение почти 15 месяцев «бесконечным потоком мертвых». Сотрудники кладбища готовятся к увеличению их числа из-за поражений ВСУ на поле боя.

Как пишет газета, масштабы потерь ощущаются во многих украинских городах. Это отчетливо видно по растущему количеству воинских захоронений на кладбищах по всей Украине.

Ранее сообщалось, что военных ВСУ заставляли писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях.

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