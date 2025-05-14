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В ГД указали на важность анализа законов о борьбе с нелегальной миграцией

Володин: важно анализировать законы о борьбе с нелегальной миграцией
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал в своем Telegram-канале, как важно проанализировать правоприменение законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией.

По его словам, с начала 2024 года депутаты инициировали и приняли 15 законов по борьбе с нелегальной миграцией. Все законы вступили в силу.

«Важно анализировать их правоприменение, а в случае необходимости — вносить коррективы», — отметил Володин.

До этого он сообщал, что из почти 1800 заявившихся на тестирование по русскому языку детей мигрантов успешно справиться с заданиями смогли лишь 27.

С начала проведения тестирования заявки подали 1762 человека. Однако к экзамену допустили только 335, а участие в нем приняли всего 44 ребенка из десяти регионов. По итогам проверки уровень знаний, необходимый для поступления в российскую школу, продемонстрировали лишь 27 детей.

Володин напомнил, что с апреля в России начал действовать новый закон, согласно которому дети мигрантов могут быть зачислены в образовательные учреждения только при наличии легального статуса в стране и достаточного владения русским языком.

Ранее Минздрав не поддержал идею тестировать иностранных врачей на знание русского языка.

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