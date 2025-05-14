Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что с Уиткоффом «что-то пошло не так»

Зеленский: я никогда не общался с Уиткоффом, с ним что-то пошло не так
close
Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не общался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, в отношениях с ним «что-то пошло не так». Таким образом в беседе с Der Spiegel он прокомментировал позицию и высказывания Уиткоффа по конфликту на Украине.

«Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я приглашал всех советников по безопасности, все были готовы – мне кажется, что с Виткоффом что-то пошло не так. Я также не разговаривал с Виткоффом по телефону. [Переговорная] группа встретилась с ним в Париже. И глава моего президентского офиса Андрей Ермак с ним разговаривал. Это было недавно. Диалог начался недавно», — сказал Зеленский.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Стивен Уиткофф регулярно общается с Киевом и Москвой на тему урегулирования конфликта между ними и поддерживает с обеими сторонами хорошие отношения.

Уиткофф также заявлял, что Россия готова урегулировать конфликт на Украине мирным путем.

Ранее Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами