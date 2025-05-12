Демократы добиваются расследования после сообщений о планах Катара подарить Трампу самолет

Демократы в палате представителей США добиваются расследования информацию о том, что администрация президента Дональда Трампа планирует принять в качестве подарка от Катара самолет стоимостью около $400 миллионов. Об этом сообщает Axios.

В публикации отмечается, что самолет могут использовать в качестве президентского самолета Air Force One, а после ухода Трампа с поста главы Белого дома — воздушное судно перейдет в его личное пользование.

Член палаты представителей Ричи Торрес направил письмо с просьбой провести расследование по данному вопросу в Счетную палату США.

По словам конгрессмена, самолет стоимостью $400 млн станет самым ценным подарком, который был когда-либо подарен американскому президенту иностранным правительством.

До этого телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа готовится принять самолет Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара.

По данным телеканала, Катар может передать самолет на следующей неделе. При этом Трамп уже осмотрел воздушное судно, когда оно приземлялось в аэропорту Уэст-Палм-Бич в феврале, отметили журналисты.

Ранее премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию конфликта на Украине.