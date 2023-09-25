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Бывший президент Боливии Моралес намерен вновь участвовать в выборах

Эво Моралес объявил о намерении вновь стать президентом Боливии

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Natacha Pisarenko/AP

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о намерении вновь баллотироваться на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пост Моралеса в социальной сети X.

По словам политика, он решил согласиться на многочисленные просьбы боливийцев о выдвижении в кандидаты в президенты страны. Он подчеркнул, что сделает все возможное. Моралес отметил, что у него и его сторонников все еще имеются силы.

Моралес также обвинил правительство нынешнего президента Боливии Луиса Арсе в том, что оно с помощью политических процессов пытается нейтрализовать его сторонников и даже их физически ликвидировать.

Ранее сообщалось, что бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что обсуждает возможность запуска международной общественной кампании против НАТО. По его словам, в текущий момент идет обсуждение заключения соглашений с социальными движениями не только в Латинской Америке, но и в других государствах.

По мнению Моралеса, если ничего не предпринять против Североатлантического альянса, то «организация превратится в постоянную угрозу для человечества».

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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