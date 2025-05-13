Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России назвали виновных в крушении рейса МН17

МИД РФ: главным виновником катастрофы MH17 является киевский режим
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Главным виновником катастрофы рейса MH17 авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс» является киевский режим. Об этом заявили в МИД России.

«Необходимо четко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим. Именно Киев развязал в 2014 году вооруженный конфликт, начав военную операцию против Донбасса», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили о бомбардировках Донецка и Луганска украинской армией, начавшихся также в 2014 году.

До этого Совет Международной организации гражданской авиации поддержал позицию Нидерландов и Австралии, обвиняющих Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации в связи с крушением Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Весной 2022 года Канберра и Амстердам подали иск, требуя привлечь Москву к ответственности за «применение оружия против гражданского самолета» и возместить ущерб.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту воздушного судна находились 298 человек, никого из них не удалось спасти.

Ранее в посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами