Главным виновником катастрофы рейса MH17 авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс» является киевский режим. Об этом заявили в МИД России.

«Необходимо четко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим. Именно Киев развязал в 2014 году вооруженный конфликт, начав военную операцию против Донбасса», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили о бомбардировках Донецка и Луганска украинской армией, начавшихся также в 2014 году.

До этого Совет Международной организации гражданской авиации поддержал позицию Нидерландов и Австралии, обвиняющих Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации в связи с крушением Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Весной 2022 года Канберра и Амстердам подали иск, требуя привлечь Москву к ответственности за «применение оружия против гражданского самолета» и возместить ущерб.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту воздушного судна находились 298 человек, никого из них не удалось спасти.

Ранее в посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17.