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Нидерланды и Австралия захотели обязать Россию начать переговоры по делу MH17

Нидерланды и Австралия потребовали от ИКАО обязать РФ начать переговоры по MH17
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Peter Dejong/AP

Нидерланды и Австралия обратились в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с требованием обязать Россию начать переговоры по делу о крушении малайзийского Boeing, который выполнял рейс MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов.

Стороны также попросили ИКАО посодействовать этому процессу.

До этого сообщалось, что Совет Международной организации гражданской авиации поддержал позицию Нидерландов и Австралии, обвиняющих Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации в связи с крушением Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.

Весной 2022 года Канберра и Амстердам подали иск, требуя привлечь Москву к ответственности за «применение оружия против гражданского самолета» и возместить ущерб.

Самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

Ранее США попросили включить в мирный договор по Украине пункт о Boeing MH17.

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