В посольстве РФ заявили о высокой степени политизации дела о крушении рейса МН17

Высокая степень политизации дела о катастрофе самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году, не позволила провести полные и независимые международные расследования. Об этом заявили в посольстве России в Нидерландах, соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства.

Там отметили, что российскую сторону лишили возможности полноценно участвовать в расследованиях по этому делу.

«Инициированные нидерландской стороной техническое расследование Совета по вопросам безопасности Нидерландов и уголовное расследование Совместной следственной группы не отвечали обозначенным в резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций критериям, — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что представленный РФ колоссальный объем данных не учли.

До этого Россия передала Международной организации гражданской авиации (ICAO) большое количество доказательств непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в катастрофе.

Ранее Гаагский суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК «Бук» против рейса МН17.