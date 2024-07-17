Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ заявили о высокой степени политизации дела о крушении рейса МН17

Посольство РФ: политизация дела МН17 не дала провести тщательное расследование

close
100%
Global Look Press

Высокая степень политизации дела о катастрофе самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году, не позволила провести полные и независимые международные расследования. Об этом заявили в посольстве России в Нидерландах, соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства.

Там отметили, что российскую сторону лишили возможности полноценно участвовать в расследованиях по этому делу.

«Инициированные нидерландской стороной техническое расследование Совета по вопросам безопасности Нидерландов и уголовное расследование Совместной следственной группы не отвечали обозначенным в резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций критериям, — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что представленный РФ колоссальный объем данных не учли.

До этого Россия передала Международной организации гражданской авиации (ICAO) большое количество доказательств непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в катастрофе.

Ранее Гаагский суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК «Бук» против рейса МН17.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами