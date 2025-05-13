Госдеп назвал встречу РФ и Украины «критической возможностью» для достижения мира

Госдеп: встреча России и Украины будет критической возможностью для достижения мира

Администрация США считает, что запланированная на 15 мая встреча в Стамбуле станет критической возможностью для мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт, сообщает ТАСС.

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал ясно понять, что данная встреча будет являться «критической возможностью» для прямых переговоров между Российской Федерацией и Украиной.

«Президент также ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти переговоры состоялись, и он стремится сначала добиться прекращения огня, а затем прочного мира. <...> Это критическая возможность снова провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем долгого и прочного мира», — сказал дипломат.

12 мая президент Трамп сообщил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул 15 мая, если «сочтет это полезным». Он выразил надежду, что в Турцию прилетят и президент России Владимир Путин, и глава Украины Владимир Зеленский.

11 мая Путин предложил украинским властям провести прямые переговоры без предварительных условий. Начать диалог он призвал 15 мая в Стамбуле, где он был прерван в 2022 году. В ответ на это Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если Россия согласится на полное прекращение огня.

Ранее в США назвали предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир.