Трамп допустил применение оружия при угрозе США или союзникам

Трамп: США не хотят применять оружие, но готовы прибегнуть к силе при угрозе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не заинтересован в применении военной силы, но готов задействовать всю мощь американского вооружения в случае возникновения угрозы для страны или ее союзников. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не хотим использовать оружие. Но если вы угрожаете Америке или нашим партнерам, вы столкнетесь с разрушительной мощью и сокрушительной силой», — подчеркнул Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

Он отметил, что за последние недели США провели более тысячи ударов по позициям хуситов в Йемене, что привело к прекращению атак на коммерческие суда в Красном море.

«Мы нанесли удар, добились своего и ушли», — заявил американский лидер.

Трамп также выразил надежду на то, что ему удастся выступить в роли миротворца, и назвал мир и партнерство ключевыми приоритетами внешней политики США.

До этого газета NYT писала, что 30-дневная кампания против мятежного движения обошлась США в $1 млрд и не принесла военного превосходства.

Ранее США едва не потеряли несколько истребителей во время операции против хуситов.