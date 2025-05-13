Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп допустил применение оружия при угрозе США или союзникам

Трамп: США не хотят применять оружие, но готовы прибегнуть к силе при угрозе
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не заинтересован в применении военной силы, но готов задействовать всю мощь американского вооружения в случае возникновения угрозы для страны или ее союзников. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не хотим использовать оружие. Но если вы угрожаете Америке или нашим партнерам, вы столкнетесь с разрушительной мощью и сокрушительной силой», — подчеркнул Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

Он отметил, что за последние недели США провели более тысячи ударов по позициям хуситов в Йемене, что привело к прекращению атак на коммерческие суда в Красном море.

«Мы нанесли удар, добились своего и ушли», — заявил американский лидер.

Трамп также выразил надежду на то, что ему удастся выступить в роли миротворца, и назвал мир и партнерство ключевыми приоритетами внешней политики США.

До этого газета NYT писала, что 30-дневная кампания против мятежного движения обошлась США в $1 млрд и не принесла военного превосходства.

Ранее США едва не потеряли несколько истребителей во время операции против хуситов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами