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Путин согласовал меры поддержки угольной отрасли

Путин одобрил антикризисную программу для угольной отрасли
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли, разработанную правительством. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо вице-премьера Александра Новака.

7 мая Путин наложил резолюцию «согласен» на данный документ. В нем говорится, что финансовое положение предприятий угольной отрасли продолжает ухудшаться, несмотря на предпринятые меры. В их числе соглашение между ОАО РЖД и Кузбассом о вывозе 54,1 млн тонн угля на экспорт, увеличение железнодорожных перевозок на восток на 25,1 млн тонн и на запад на 12 млн тонн, снижение ставок на предоставление вагонов и перевалку в портах.

Под угрозой закрытия оказались 30 предприятий, добывающих около 30 млн тонн угля в год, на которых работают около 15 тысяч человек.

В связи с этим были разработаны новые меры поддержки. Чтобы избежать негативных социальных последствий, предлагается создать инструмент на базе ВЭБ.РФ для реструктуризации, оздоровления и санации угольных предприятий. Также предлагается установить особый порядок их финансового оздоровления или банкротства, предоставить ряду компаний отсрочку по налогам и страховым взносам без залога на 12 месяцев с возможностью продления. Кроме того, планируется провести кампанию по переобучению и трудоустройству высвобождаемых работников отрасли.

ОАО «РЖД» должно заключить с угольщиками Хакасии соглашения о гарантированном вывозе угля на экспорт в восточном направлении. Объем не уточняется. Монополия также должна предоставить скидку в 12,8% на экспорт угля в западном и южном направлениях и вернуть понижающие коэффициенты 0,4 на дальность и 0,895 для энергетического угля. Это должно действовать с 1 мая по 31 декабря. Как указано в письме, Минфин должен компенсировать ОАО «РЖД» эти льготы.

Кроме того, в документе предлагается инициировать переговоры на высшем уровне об отмене импортных пошлин на российский уголь. Это необходимо для укрепления стратегического партнерства с Китаем и Индией в условиях текущих торговых войн США.

Ранее в РФ утвердили энергетическую стратегию на следующие 25 лет.

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