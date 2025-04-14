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В РФ утвердили энергетическую стратегию на следующие 25 лет

Правительство РФ утвердило новую энергетическую стратегию до 2050 года
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабинет министров РФ утвердил энергетическую стратегию до 2050 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Из заявления следует, что энергетическая стратегия страны была обновлена по поручению президента Владимира Путина. Распоряжение о ее утверждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В новом документе расширен горизонт планирования и учтены актуальные вызовы, что позволит нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать изменениям, происходящим в мире», — говорится в сообщении.

Главными целями реализации данной стратегии являются обеспечение технологического суверенитета и безопасности РФ в энергетической сфере. Еще одной важной задачей остается обеспечение населения продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса.

В документе предусмотрены мероприятия, направленные на расширение программы газификации российских субъектов и поставки нефтепродуктов на внутренний рынок по доступным ценам. Также власти планируют ускорить темпы реализации проектов, цель которых заключается в перенаправлении поставок топлива на новые рынки дружественных государств. Стратегия предусматривает активное использование потенциала Северного морского пути и развитие инфраструктурных объектов «Сила Сибири», «Сахалин – ХабаровскВладивосток».

Ранее Путин поручил создать полный цикл переработки редкоземельных металлов в РФ.

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