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Намечен новый раунд по работе посольств России и США

Рябков: намечен новый раунд по работе посольств России и США
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новый раунд переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами относительно нормализации работы посольств двух стран уже намечен. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Рябков отметил, что конкретных дат относительно будущей встречи пока нет.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ уже говорил, что Москва и Вашингтон планируют провести новую встречу делегаций, на которой будет обсуждаться возобновление работы посольств двух стран.

10 мая посол РФ в США Александр Дарчиев в ходе торжественного мероприятия в диппредставительстве заявил, что в отношениях двух стран наметились позитивные моменты. Он подчеркнул, что в отношении двух стран «наметились позитивные моменты» и это «отрадно».

Ранее в МИД РФ заявили о появлении в администрации США «разумных людей».

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