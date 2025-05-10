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Посол Дарчиев прокомментировал отношения РФ и США

Дарчиев: в отношениях РФ и США наметились позитивные моменты
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Алексей Майшев/РИА Новости

Посол РФ в США Александр Дарчиев в ходе торжественного мероприятия в диппредставительстве заявил, что в отношениях двух стран наметились позитивные моменты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Время требует восстановления нормальных отношений России и США и общей ответственности за безопасность в мире», — поделился дипломат.

Он подчеркнул, что в отношении двух стран «наметились позитивные моменты» и это «отрадно».

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что Москва и Вашингтон планируют провести новую встречу делегаций, на которой будет обсуждаться возобновление работы посольств двух стран.

Он отметил, что пока российские и американские власти не договорились о дате проведения переговоров.

Также первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о прогрессе по вопросу финансирования дипмиссий России в США.

Ранее в МИД РФ заявили о появлении в администрации США «разумных людей», с которыми можно обсуждать возобновление работы посольств.

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