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В МИД РФ анонсировали контакты с США по возобновлению работы посольств

Рябков: РФ и США планируют новые переговоры по возобновлению работы посольств
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MFA Russia/Global Look Press

Москва и Вашингтон планируют провести новую встречу делегаций, на которой будет обсуждаться возобновление работы посольств двух стран. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он отметил, что пока российские и американские власти не договорились о дате проведения переговоров.

«Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать», — подчеркнул дипломат.

10 апреля делегации РФ и США провели переговоры в турецком городе Стамбуле. Одной из основных тем обсуждения стала нормализация работы российских и американских посольств. По словам главы дипломатического представительства Москвы в Вашингтоне Александра Дарчиева, эта встреча позволила сторонам продвинуться в решении поставленной задачи.

В тот же день журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что США готовы увеличить количество сотрудников посольства в столице РФ. Речь идет об укомплектовании дипломатического представительства до уровня, достаточного для предоставления российским гражданам качественных консульских услуг и оформления виз.

Ранее в МИД РФ заявили о появлении в администрации США «разумных людей», с которыми можно обсуждать возобновление работы посольств.

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