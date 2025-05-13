Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецпосланник Трампа пригрозил России самыми жесткими санкциями

Келлог: США введут жесткие санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине
close
Mariam Zuhaib/AP

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News, что США введут «самые жесткие» санкции против России, если не будет прогресса на возможных переговорах в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине.

«Это могут быть значительные санкции <...> Эти ограничения могут быть очень серьезными. Они жестче, чем мы когда-либо видели», — сказал Келлог.

По его словам, могут быть введены ограничения в отношении Банка России и перевозчиков российской нефти.

13 мая агентство Bloomberg сообщало, что европейские лидеры будут ждать итогов переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, прежде чем давить на США по вопросу введения новых санкций против Москвы.

По данным собеседников агентства, по итогам переговоров американских и европейских чиновников в понедельник стало ясно, что Вашингтон намерен дождаться результата возможной встречи между Москвой и Киевом в Стамбуле, прежде чем принимать какие-либо решения по рестрикциям.

Ранее канцлер ФРГ пригрозил России новыми санкциями при отказе от прекращения огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами