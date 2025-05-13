Спецпосланник Трампа пригрозил России самыми жесткими санкциями

Келлог: США введут жесткие санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News, что США введут «самые жесткие» санкции против России, если не будет прогресса на возможных переговорах в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине.

«Это могут быть значительные санкции <...> Эти ограничения могут быть очень серьезными. Они жестче, чем мы когда-либо видели», — сказал Келлог.

По его словам, могут быть введены ограничения в отношении Банка России и перевозчиков российской нефти.

13 мая агентство Bloomberg сообщало, что европейские лидеры будут ждать итогов переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, прежде чем давить на США по вопросу введения новых санкций против Москвы.

По данным собеседников агентства, по итогам переговоров американских и европейских чиновников в понедельник стало ясно, что Вашингтон намерен дождаться результата возможной встречи между Москвой и Киевом в Стамбуле, прежде чем принимать какие-либо решения по рестрикциям.

Ранее канцлер ФРГ пригрозил России новыми санкциями при отказе от прекращения огня.