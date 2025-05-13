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Путин призвал россиян быть готовыми ко всему

Путин призвал не пугаться новых санкций против РФ, но быть готовыми ко всему
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал не пугаться введения новых антироссийских санкций, при этом быть готовыми к любым действиям против России. Его слова передает ТАСС.

«Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет. <...> И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей», — сказал он на встрече с руководством «Деловой России».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские лидеры будут ждать итогов переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, прежде чем давить на США по вопросу введения новых санкций против Москвы.

По данным агентства, если президент Владимир Путин откажется от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским или Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры призовут президента США Дональда Трампа ввести новый пакет санкций против РФ.

Ранее канцлер ФРГ пригрозил России новыми санкциями при отказе от прекращения огня.

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