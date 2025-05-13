Путин призвал россиян быть готовыми ко всему

Путин призвал не пугаться новых санкций против РФ, но быть готовыми ко всему

Президент России Владимир Путин призвал не пугаться введения новых антироссийских санкций, при этом быть готовыми к любым действиям против России. Его слова передает ТАСС.

«Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет. <...> И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей», — сказал он на встрече с руководством «Деловой России».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские лидеры будут ждать итогов переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, прежде чем давить на США по вопросу введения новых санкций против Москвы.

По данным агентства, если президент Владимир Путин откажется от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским или Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры призовут президента США Дональда Трампа ввести новый пакет санкций против РФ.

Ранее канцлер ФРГ пригрозил России новыми санкциями при отказе от прекращения огня.