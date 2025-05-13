Путин призвал россиян быть готовыми ко всему

Президент России Владимир Путин призвал не пугаться введения новых антироссийских санкций, при этом быть готовыми к любым действиям против России. Его слова передает ТАСС.
«Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет. <...> И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей», — сказал он на встрече с руководством «Деловой России».
Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские лидеры будут ждать итогов переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, прежде чем давить на США по вопросу введения новых санкций против Москвы.
По данным агентства, если президент Владимир Путин откажется от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским или Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры призовут президента США Дональда Трампа ввести новый пакет санкций против РФ.
Ранее канцлер ФРГ пригрозил России новыми санкциями при отказе от прекращения огня.