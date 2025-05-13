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Европа планирует отказаться от газа РФ и после урегулирования конфликта на Украине

Йоргенсен: Еврокомиссия будет требовать отказа от газа РФ и после мира на Украине
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Shutterstock

Европейская комиссия (ЕК) будет требовать от всех стран Евросоюза (ЕС) отказа от энергоресурсов РФ даже после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает ТАСС.

«Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов. Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине», — сказал он.

До этого Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия потребует от стран Европейского союза (ЕС) до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок нефти, газа и ядерного топлива у России.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. По данным журналистов, план будет посвящен вариантам сокращения импорта, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.

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