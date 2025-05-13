Военблогеры высказались о видео с сыном Кадырова и гербом РФ без крестов

Военблогер Федоров возмутился видео с сыном Кадырова и гербом России без крестов

Военные блогеры раскритиковали появившееся в интернете видео награждения сына главы Чечни Адама Кадырова из-за кадра с гербом России с отсутствующими на нем христианскими символами — крестами. Так, блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале выразил озабоченность тем, что происходит на видео с государственным гербом.

«Кто понесет ответственность за то, что на официальном мероприятии государственный символ искажен?» — написал он.

Автор Telegram-канал «Два майора» также прокомментировал видео.

По его словам, это может отрицательно сказаться на межнациональных отношениях и усомнился в том, что искажению государственного символа РФ будет дана уголовно-правовая оценка.

12 мая сын главы Чечни Рамзана — Адам Кадыров — был награжден памятной медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный». За что была присуждена медаль, не уточняется. Это уже семнадцатая награда, которую получил сын главы Чечни.

23 апреля 17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни.

Ранее Кадыров рассказал о встрече с Путиным после слухов об отставке.