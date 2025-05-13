Захарова оценила молчание Берлина из-за видео с «пакетиком» Макрона и «соломинкой» Мерца

Молчание немецких властей относительно ситуации с видео, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер едут в поезде, является показательным. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина», — высказалась Захарова.

Дипломат добавила, что Елисейский дворец сразу же назвал эту новость со свертком в поезде фейком. В свою очередь немецкие власти, по ее словам, решили не рисковать и просто отсидеться «в танке или в бункере», как они любят.

11 мая по сети распространилось видео, на котором Макрон прячет в карман странный «пакетик». Оно было снято репортерами во время поездки французского лидера вместе с Мерцем и Стармером в Киев.

При появлении журналистов Макрон неловко улыбнулся и спешно убрал «пакетик» со стола себе в карман. После этого в интернете развернулось активное обсуждение по поводу содержимого. У некоторых возникло подозрение, что там могли быть наркотики.

Французское издание Libération, комментируя случившееся, заявило, что «секретным маленьким пакетиком», который Макрон спрятал в карман, оказалась салфетка.

В публикации отмечается, что нечеткая картинка стала поводом для теорий заговора в том числе о том, что европейские политики вместе употребляли запрещенные вещества. Однако другие снимки, сделанные в более высоком качестве, свидетельствуют, что на столе у Макрона лежал обычный бумажный носовой платок. А «соломинка» в руках Мерца — это палочка для размешивания кофе или зубочистка.

Ранее спецпредставитель Путина отреагировал на видео с Макроном, прячущим «пакетик».