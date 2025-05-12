«Секретный пакетик», который Макрон прятал на видео, оказался не пакетиком

«Секретным маленьким пакетиком», который президент Франции Эммануэль Макрон спрятал при появлении журналистов на распространившемся в сети видео, оказалась салфетка. Об этом пишет Libération.

В материале отмечается, что нечеткие изображения стали поводом для теорий заговора, в том числе о том, что европейские политики якобы вместе употребляли запрещенные вещества. Однако высококачественные снимки и видеозаписи однозначно свидетельствуют у том, что французский лидер прячет скомканный бумажный носовой платок, а «соломинка» в руках канцлера Германии Фридриха Мерца — это палочка для размешивания кофе или зубочистка.

«Это объясняет, почему оба лидера не хотели, чтобы эти предметы были увековечены на снимках», — отмечает издание.

11 мая в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик». Оно было снято, когда репортеры застали врасплох европейских политиков во время поездки в Киев. Президент Франции при появлении прессы под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал «пакетик» со стола и спрятал его в карман. В интернете после этого развернулось широкое обсуждение по поводу его содержимого.

Как отметил политолог Сергей Марков, «те, кто считает Макрона плохим, считают, что это кокаин», но он сам придерживается мнения, то внутри «секретного маленького пакетика» находится лекарство от болезни, которую французский лидер скрывает от общественности.

Спецпредставитель Путина отреагировал на видео с Макроном, прячущим «пакетик».