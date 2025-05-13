В Кремле прокомментировали решение ИКАО по делу сбитого в 2014 году малайзийского Boeing

Россия не принимает ангажированные выводы по делу малайзийского самолета Boeing, который в 2014 году следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит под Донецком. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наша позиция хорошо известна. Вы знаете, что Россия не была страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия. Поэтому все ангажированные какие-то выводы мы не принимаем», — сказал он.

Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) поддержал позицию Нидерландов и Австралии, которые потребовали привлечь Москву к ответственности за применение оружия против гражданского самолета и возместить ущерб.

Российский МИД заявлял, что России не дали полноценно участвовать в расследовании крушения воздушного судна, а в составе следственной группы были «политически ангажированные» государства.

Самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

Ранее Трампа попросили включить в мирный договор по Украине пункт об MH17.