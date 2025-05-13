США в марте импортировали фармпродуктов на рекордные $53 млрд на фоне ожидания пошлин

В марте США импортировали фармпродуктов на рекордные $53 млрд с 2002 года на фоне опасений компаний о возможном введении повышенных пошлин на импорт в фармацевтической отрасли. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«В марте США импортировали продукции, используемой в производстве фармацевтических препаратов и медицинской промышленности, на рекордные $53 млрд, поскольку компании стремятся нарастить запасы на случай, если Дональд Трамп наложит на отрасль пошлины», — говорится в материале.

Отмечается, что импорт фармпродуктов в США увеличился вдвое с февраля 2025 года и на 160% с марта 2024 года.

12 мая Трамп заявил, что планирует снизить цены на лекарственные препараты в стране на 59% и более. По его словам, указ направлен на устранение несправедливо высоких цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами.

1 мая глава Торговой палаты США Сюзанн Кларк направила письмо администрации главы Белого дома Дональда Трампа с просьбой срочно отменить пошлины на импорт, чтобы избежать рецессии.

Ранее эксперты в США критически отозвались об указе Трампа о снижении цен на лекарства.