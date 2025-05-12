Умерла вдова Гайдая актриса Нина Гребешкова

Известная российская актриса, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

В пресс-службе организации уточнили, что Гребешкова ушла из жизни 10 мая.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Ее отец, Павел Александрович, был маляром, а мать, Екатерина Ивановна, работала портнихой. Когда началась война, отец ушел на фронт, и семья переехала в Пензенскую область.

Гребешкова дебютировала в кино еще студенткой, сыграв эпизодическую роль в фильме 1950 года «Смелые люди». В 1954 году окончила ВГИК (мастерская Владимира Белокурова) и сыграла в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности». С 1954 по 1990 год работала актрисой Театра-студии киноактера.

В фильмографии актрисы около 130 ролей. Среди них — врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика», жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Анна Горбушкина в первой новелле «Не может быть!», тетя Клава в «Спортлото-82» и другие.

Утром 12 мая сообщалось, что умерла актриса Ольга Моховая, известная российским телезрителям по сериалам «Обручальное кольцо» и «Следаки».

4 мая стало известно о смерти народной артистки РФ Алефтины Евдокимовой. Она скончалась в возрасте 85 лет.

Ранее умерла актриса из сериалов «Обручальное кольцо» и «Следаки».