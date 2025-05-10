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Ватикан показал герб нового папы Римского

Ватикан представил герб нового папы Римского Льва XIV
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vaticannews.va

Государственный секретариат Ватикана опубликовал на своей странице в соцсети X официальный герб нового папы Римского Льва XIV.

На нем изображен двухчастный щит. На левой его стороне на голубом фоне нарисована белая лилия, олицетворяющая непорочность Девы Марии. На второй стороне щита можно увидеть символ августинского ордена, к которому принадлежит понтифик, — пронзенное стрелой сердце в огне на Библии. Оно отсылает к словам святого Августина: «Ты поразил сердце мое словом Твоим». Под щитом в качестве девиза приведены слова того же святого: «Да будут все едино». Кроме того, на гербе изображены два скрещенных ключа от земного и небесного царства. Они символизируют власть папы.

В четверг, 8 мая, конклав с четвертой попытки избрал нового папу Римского. Им впервые стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Ранее новый папа Римский назвал важнейшую проблему человечества.

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