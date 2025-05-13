Евросоюз может продлить санкции против России в обход вето Венгрии

Европейский союз (ЕС) готовит меры по обходу вето Венгрии на санкции против России. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Брюссель готовится использовать меры контроля над движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, наложенных на Москву», — говорится в материале.

Отмечается, что рассматриваемые ЕС меры затронут около €200 млрд замороженных валютных резервов РФ.

В апреле сообщалось, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении рестрикций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.

В декабре прошлого года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Будапешт и Москва нашли решения большинства проблем, связанных с санкциями США против Газпромбанка.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.