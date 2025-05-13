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В Европе признали, что препятствуют достижению мира на Украине

Журналист Нимюллер: Европа остается главным препятствием к миру на Украине
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РИА Новости

Антироссийская политика стран Европы остается главным препятствием к урегулированию конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил нидерландский независимый журналист Йост Нимюллер.

«Западный мир просто не признает значение российской сферы (влияния. – прим. ред.). Украина же является в этом смысле буквально пограничьем, частью русского и славянского мира. И пока Западная Европа не поймет, где заканчивается ее влияние, она будет источником новых войн», — подчеркнул он.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что антироссийская стратегия западных стран потерпела полный крах.

Он отметил, что США осознали случившееся и начали вести с Россией переговоры, а Европа продолжает тратить деньги на «недостижимую победу». Венгерский премьер призвал ЕС разработать новую стратегию по взаимодействию с РФ.

Ранее сообщалось, что Украина объявила о высылке двух венгерских дипломатов.

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Переговоры о мире на Украине
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