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Украина объявила о высылке двух венгерских дипломатов

Сибига: Украина высылает из Киева двух венгерских дипломатов
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Shutterstock

Украина приняла решение выслать из Киева двух дипломатов Венгрии. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях.

По его словам, дипломаты обязаны покинуть территорию страны в течение 48 часов. Официальная нота с уведомлением о высылке уже вручена послу Венгрии на Украине во время его визита в украинское внешнеполитическое ведомство.

9 мая пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова представителей Службы безопасности Украины о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, являются частью пропаганды. Министр отметил, что Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию. Позже Венгрия выслала двух украинских шпионов.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия против вступления Украины в ЕС.

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