Премьер Венгрии заявил о крахе антироссийской стратегии Запада

Антироссийская стратегия западных стран потерпела полный крах, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует РИА Новости.

«Западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Никто не осмеливается это признать, но мы проиграли эту войну: российская экономика не рухнула, санкции не достигли своей цели, а русские помешали Украине вступить в НАТО», — объяснил глава венгерского правительства свою позицию.

Он отметил, что США осознали случившееся и начали вести с Россией переговоры, а Европа продолжает тратить деньги на «недостижимую победу». Венгерский премьер призвал ЕС разработать новую стратегию по взаимодействию с РФ.

До этого Орбан говорил, что прием Украины в Европейский союз приведет к войне с Россией. Кроме того, по словам политика, поспешный прием страны в ЕС потребует дополнительных расходов и вызовет серьезное ухудшение социально-экономической ситуации во всех странах союза.

Ранее сообщалось, что Украина объявила о высылке двух венгерских дипломатов.