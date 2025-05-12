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В МИД РФ возмутились фальсификацией истории в молдавских учебниках

Захарова: упоминание России в приднестровском конфликте — подлость и ложь
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала новые молдавские учебники истории, в которых РФ указана как сторона приднестровского конфликта. В заявлении на сайте министерства она назвала это «подлостью, ложью и беззастенчивым искажением истории».

«Подобные утверждения можно было бы считать невероятной глупостью, если бы за ними не стояла невероятная подлость», — подчеркнула Захарова.

Она акцентировала, что включение России в список участников конфликта является частью кампании по фальсификации исторических фактов.

Авторы учебника по истории в Молдавии утверждают, что в приднестровском конфликте после распада Советского Союза «воевали» Молдавия и Российская Федерация.

Внутренние конфликты в Молдавии после распада СССР, как утверждается в учебнике истории, были «войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова».

Молдавские историки считают, что сторонами конфликта были сама Молдавия и Россия, которая выступала «в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года Приднестровской Молдавской Республики».

Ранее вандалы в Молдавии осквернили памятник советским воинам.

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