В МИД РФ возмутились фальсификацией истории в молдавских учебниках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала новые молдавские учебники истории, в которых РФ указана как сторона приднестровского конфликта. В заявлении на сайте министерства она назвала это «подлостью, ложью и беззастенчивым искажением истории».
«Подобные утверждения можно было бы считать невероятной глупостью, если бы за ними не стояла невероятная подлость», — подчеркнула Захарова.
Она акцентировала, что включение России в список участников конфликта является частью кампании по фальсификации исторических фактов.
Авторы учебника по истории в Молдавии утверждают, что в приднестровском конфликте после распада Советского Союза «воевали» Молдавия и Российская Федерация.
Внутренние конфликты в Молдавии после распада СССР, как утверждается в учебнике истории, были «войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова».
Молдавские историки считают, что сторонами конфликта были сама Молдавия и Россия, которая выступала «в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года Приднестровской Молдавской Республики».
Ранее вандалы в Молдавии осквернили памятник советским воинам.