Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили переговоры между РФ и Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио возможные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком министерстве.

«Сегодня (12 мая — «Газета.Ru») состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались двусторонние вопросы и региональные проблемы, включая Сирию, Газу и Украину», — сказал источник.

По данным агентства, главы внешнеполитических ведомств также обсудили детали визита Рубио в Турцию. Ожидается, что американский госсекретарь посетит неофициальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Анталье с 14 по 15 мая.

Несколькими часами ранее Фидан заявил, что РФ и Украина в ближайшие дни смогут согласовать условия для начала прямых переговоров. Глава внешнеполитического ведомства Турции обратил внимание, что Москва и Киев придерживаются разных позиций относительно начала диалога.

Ранее в Турции рассказали о подготовке к переговорам между Россией и Турцией.