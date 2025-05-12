ЕС введет ограничения против 149 судов в рамках новых санкций против России

Евросоюз (ЕС) может ввести ограничения против 149 судов в рамках новых санкций в отношении России. Об этом пишет EUobserver.

Как пишет издание, в настоящее время время по Балтийскому и Северному морям курсируют около 25 нефтяных танкеров, которые якобы входят в «теневой флот» и представляют угрозу разливов нефти или инцидентов, связанных с перерезанием кабелей. По данным EUobserver, эти танкеры входят в число 149 судов, которые Еврокомиссия предлагает внести в черный список из-за помощи России в обходе нефтяного эмбарго.

12 мая официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус заявил, что правительство ФРГ в координации с партнерами из Европейского союза начнет подготовку дополнительных санкций в отношении Российской Федерации в случае, если к концу 12 мая на Украине не будет достигнуто прекращение огня.

7 мая агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен включить в 17-й пакет санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам Евросоюза, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Ранее шесть стран Европы выразили готовность ввести новые санкции против России.