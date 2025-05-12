Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС введет ограничения против 149 судов в рамках новых санкций против России

EUobserver: ЕС может ввести ограничения против 149 судов, связанных с Россией
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз (ЕС) может ввести ограничения против 149 судов в рамках новых санкций в отношении России. Об этом пишет EUobserver.

Как пишет издание, в настоящее время время по Балтийскому и Северному морям курсируют около 25 нефтяных танкеров, которые якобы входят в «теневой флот» и представляют угрозу разливов нефти или инцидентов, связанных с перерезанием кабелей. По данным EUobserver, эти танкеры входят в число 149 судов, которые Еврокомиссия предлагает внести в черный список из-за помощи России в обходе нефтяного эмбарго.

12 мая официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус заявил, что правительство ФРГ в координации с партнерами из Европейского союза начнет подготовку дополнительных санкций в отношении Российской Федерации в случае, если к концу 12 мая на Украине не будет достигнуто прекращение огня.

7 мая агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен включить в 17-й пакет санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам Евросоюза, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Ранее шесть стран Европы выразили готовность ввести новые санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами