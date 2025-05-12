Вассерман допустил, что на Западе подделали кадры с Макроном и «свертком»

На Западе с помощью нейросети могли отредактировать оригинал фотографии с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и «свертком», чтобы отвести подозрения в употреблении политиками запрещенных веществ. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru.

«Дорисовать картинку несложно, они вполне могли сделать это с помощью нейросети, но дело еще и в том, что само поведение этих деятелей настолько далеко от здравого смысла, что подозрения о проламывании черепа изнутри возникают совершенно естественным образом», — отметил он.

10 мая AP опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а Мерц — небольшой предмет. Это породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они якобы употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог раскрыл, что Макрон хранит в «секретном маленьком пакетике».