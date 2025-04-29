Нынешний кризис в мире начался по вине «англосаксонской тусовки», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова передает ТАСС.

Политик прокомментировал ситуацию, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

«Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала <...> англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», — отметил Медведев.

По его словам, Москва в течение долгого времени проявляла близорукость и излишне доверяла странам, которые этого не заслуживали. Такая ситуация наблюдалась в годы Второй мировой войны и после нее, а также в первые годы после распада СССР.

24 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил, что отправка европейских войск на Украину может привести к началу третьей мировой войны. Как он сказал, таких миротворцев правильнее было бы называть интервентами или оккупантами, так как западные государства планируют использовать их для контроля над территориями Украины и ее ресурсами.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ввод миротворцев на Украину повысит риск начала глобальной войны.