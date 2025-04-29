Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал виновных в нынешнем геополитическом кризисе

Медведев: нынешний кризис в мире начался из-за «англосаксонской тусовки»
close
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Нынешний кризис в мире начался по вине «англосаксонской тусовки», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова передает ТАСС.

Политик прокомментировал ситуацию, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

«Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала <...> англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», — отметил Медведев.

По его словам, Москва в течение долгого времени проявляла близорукость и излишне доверяла странам, которые этого не заслуживали. Такая ситуация наблюдалась в годы Второй мировой войны и после нее, а также в первые годы после распада СССР.

24 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил, что отправка европейских войск на Украину может привести к началу третьей мировой войны. Как он сказал, таких миротворцев правильнее было бы называть интервентами или оккупантами, так как западные государства планируют использовать их для контроля над территориями Украины и ее ресурсами.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ввод миротворцев на Украину повысит риск начала глобальной войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами