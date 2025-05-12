Названы страны, которые в ближайшее время может посетить новый папа Римский

Новый папа Римский Лев XIV в обозримом будущем может поехать в Турцию или посетить Перу. Об этом пишет ТАСС.

Он отвечал на вопросы журналистов во время встречи в аудиториуме Павла VI. Он сообщил, что не планирует визита в США.

«Ждите скоро новостей от меня в Перу», — сказал он.

Он также сообщил, что вероятно поедет на 1700-летний юбилей Никейского (первого Вселенского) собора.

Аудиенция папы Римского с представителями мировых СМИ проходит 12 мая в Ватикане. На ней понтифик озвучил основные планы и цели на период своего правления. Кроме того, в обращении к журналистам Лев XIV призвал положить конец популяризации «словесной войны» и не давать места фанатизму и ненависти.

Во время общения с прессой он пошутил над первой ракеткой мира Янником Синнером из-за его фамилии. Дело в том, что с английского фамилия Синнера переводится как «грешник».

Ранее Зеленский обратился к новому папе Римскому.