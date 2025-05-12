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Журналисты рассказали о шутке папы Римского во время аудиенции в Ватикане

Папа Римский пошутил над итальянским теннисистом Синнером из-за его фамилии
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Alessandra Tarantino/AP

Папа Римский Лев XIV пошутил над первой ракеткой мира Янником Синнером из-за его фамилии. Об этом пишет итальянская спортивная газета Tuttosport.

Во время аудиенции в Ватикане один из представителей СМИ, зная об увлечении папы Римского теннисом, предложил организовать ему благотворительный матч в поддержку папских миссионерских организаций. Лев XIV назвал имя спортсмена, которого бы он пригласил на этот турнир.

«Я беру с собой Андре Агасси (восьмикратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион. — «Газета.Ru»). Но только не приводите Синнера!» — посмеялся папа Римский.

Все дело в том, что с английского фамилия Синнера переводится как «грешник». После своей шутки Лев XIV быстро исправился и отметил высокий уровень 23-летнего игрока в теннис.

Аудиенция папы Римского с представителями мировых СМИ проходит 12 мая в Ватикане. На ней понтифик озвучил основные планы и цели на период своего правления. Кроме того, в обращении к журналистам Лев XIV призвал положить конец популяризации «словесной войны» и не давать места фанатизму и ненависти.

Выступая перед тысячами журналистов со всего мира, папа Римский также призвал освободить репортеров, посаженных в тюрьму за выполнение своей работы.

Ранее брат нового папы Римского раскрыл, что он делал накануне своего избрания.

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