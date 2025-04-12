В ООН призвали отменить санкции против Сирии

ООН: санкции против Сирии должны быть отменены, их последствия разрушительны

Санкции против Сирии нужно отменить, поскольку их последствия являются разрушительными, и политическая ситуация там изменилась. Об этом заявил на дипломатическом форуме Антальи спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, его слова приводит РИА Новости.

«Политическая ситуация в Сирии изменилась, новое правительство лучше прежнего», — сказал он.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий.

По мнению главы МИД РФ, санкции били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее стало известно, что США в обмен на смягчение санкционного режима предложили Сирии список условий.