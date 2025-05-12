Германия и Евросоюз, вводя новые санкции против России, будут делать это только в ущерб себе. Об этом в интервью с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что Германия все, что могла, уже сделала в плане санкций, как и остальные страны Евросоюза, НАТО. Честно говоря, после этого наша экономика в клочья не разорвана», — заявил он.

По словам сенатора, РФ продолжает развиваться, показывая рост выше, чем в Германии. Джабаров подчеркнул, что немецкая сторона «только потеряла» от конфликта с Россией. Он отметил, что из-за санкций ФРГ осталась без дешевых энергоносителей и рынка сбыта собственной продукции.

Политик призвал немецкие власти думать о том, как они будут «поднимать» свою экономику, добавив, что от их «злобы» у России ничего не изменится.

До этого официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии в координации с партнерами из Европейского союза начнет подготовку дополнительных санкций в отношении Российской Федерации в случае, если к концу 12 мая на Украине не будет достигнуто прекращение огня.

По его словам, параллельно с переговорами в Стамбуле будет подготовлен 17-й пакет санкций в Брюсселе.

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