Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином в конце недели
close
Damir Sagolj/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил сам глава Белого дома, передает ТАСС.

«Я переговорю с председателем Си, возможно, в конце недели», — сказал американский лидер, комментируя достигнутые США и Китаем договоренности в торговой сфере.

США и Китай с 10 по 11 мая провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

В ходе встречи страны договорились с 14 мая приостановить применение 24-процентного тарифа на 90 дней, сохранив при этом 10-процентный тариф. В совместном заявлении США и Китая также говорится, что оба государства создадут механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям.

Ранее тарифное перемирие США и Китая повлияло на финансовые рынки и цены на нефть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами