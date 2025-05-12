Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином в конце недели

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил сам глава Белого дома, передает ТАСС.

«Я переговорю с председателем Си, возможно, в конце недели», — сказал американский лидер, комментируя достигнутые США и Китаем договоренности в торговой сфере.

США и Китай с 10 по 11 мая провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

В ходе встречи страны договорились с 14 мая приостановить применение 24-процентного тарифа на 90 дней, сохранив при этом 10-процентный тариф. В совместном заявлении США и Китая также говорится, что оба государства создадут механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям.

Ранее тарифное перемирие США и Китая повлияло на финансовые рынки и цены на нефть.