Тарифное перемирие США и Китая повлияло на финансовые рынки и цены на нефть

FT: финансовые рынки и цены на нефть поднялись после договоренности США и КНР

Мировые финансовые рынки и цены на нефть поднялись после объявления «тарифного перемирия» между США и Китаем. Об этом пишет Financial Times.

Согласно материалу издания, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq выросли на 2,9% и 3,8% соответственно. Доллар США вырос на 1% по отношению к корзине других валют, а юань также укрепился. Золото при этом упало на 3,2%, а нефть марки Brent выросла на 3,8%, до $66,36 за баррель.

12 мая Китай и США договорились с 14 мая обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период. С 10 по 11 мая страны провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, а со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

После того как США и Китай объявили о договоренности взаимно снизить пошлины, стоимость доллара к мировым валютам выросла минимум на 1% в понедельник утром.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.