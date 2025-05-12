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В посольстве РФ высказались о закрытии генконсульства в Польше

Посольство: Россия может закрыть консульство Польши в качестве ответной меры
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия может закрыть одно из консульств Польши в качестве ответных мер на закрытие генконсульства РФ в Кракове. Об этом заявил советник-посланник российского посольства в Варшаве Андрей Ордаш, передает РИА Новости.

«Сейчас не могу сказать, но скорее всего так», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли заключаться ответ России в закрытии польского консульства.

12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что власти республики решили закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Руководство страны пошло на такой шаг после того, как в его распоряжении появились «доказательства совершения спецслужбами» РФ диверсионного акта в отношении торгового центра в Варшаве.

В этот же день сенатор Андрей Климов прокомментировал решение польских властей закрыть генконсульство России в Кракове. По его мнению, Варшаве следует искать диверсантов не в российских дипломатических учреждениях.

Ранее в Кремле отреагировали на решение Польши закрыть генконсульство РФ в Кракове.

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