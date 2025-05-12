В России одобрили поправку о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня

Поправка о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня одобрена к принятию

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству 12 мая рекомендовал палате парламента принять поправку о возможности россиян голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее о подготовке такой поправки сообщал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Поправкой предлагается обеспечить возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня. Прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании во время обсуждения законопроекта в первом чтении», — объяснил Володин.

Изменения начнут действовать в январе 2026 года, уточнил он.

Поправка была подготовлена к законопроекту №840518-8 по вопросам совершенствования избирательного законодательства, принятого в первом чтении в апреле.

По действующей норме, при проведении выборов или референдума вместо голосования с использованием бюллетеней, которые были изготовлены на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается ЦИК Российской Федерации.

12 мая правительство России внесло в Госдуму пакет поправок к закону о федеральном бюджете на трехлетний период, предусматривающий увеличение дефицита бюджета в 2025 году с 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,7%.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ может недополучить 477 млрд рублей от продажи углеводородов в 2025 году.