В конгрессе США объяснили, как Трамп может получить самолет от Катара

Демократ: для вручения подарка от Катара Трампу нужно получить разрешение конгресса

Для того, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог получить в подарок от Катара роскошный авиалайнер Boeing-747-8, необходимо получить разрешение американского конгресса. Об этом напомнил в социальной сети X главный демократ в комитете по надзору палаты представителей Джейми Раскин.

«Трамп должен получить разрешение конгресса, чтобы принять этот подарок от Катара стоимостью в 300 миллионов долларов. Конституция предельно ясна: никаких подарков «любого рода» от иностранного государства без разрешения конгресса», — напомнил Раскин.

Согласно данным телеканала ABC, Трамп планирует использовать Boeing-747-8 в качестве Борта №1 на протяжении своего президентского срока, а затем передаст его в собственность своей президентской библиотеки. Анализ американского Минюста и Белого дома выяснил, что этот подарок Трампу считаться взяткой не будет.

Однако конгрессмен-демократ Раскин так не считает, поскольку он употребил слово «жульничество» в качестве синонима к слову «подарок» в своем сообщении.

До этого пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари сообщил, что власти Катара пока не решили, передадут ли президенту США Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 за $400 млн в качестве подарка.

Ранее стало известно, что демократы добиваются расследования после сообщений о планах Катара подарить Трампу самолет.