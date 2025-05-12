Две европейские страны раскритиковали ЕСПЧ из-за трактовок законов

Euractiv: Дания и Италия подготовили письмо с критикой ЕСПЧ из-за его трактовок законов

Дания и Италия подготовили письмо с критикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за его трактовок законов. Об этом сообщает портал Euractiv.

Отмечается, что власти Дании и Италии призвали другие страны разделить их позицию.

«Дания и Италия просят другие страны поддержать письмо, критикующее ЕСПЧ за то, что он заходит «слишком далеко» в толковании закона, особенно в вопросах миграции», — говорится в письме.

Копенгаген и Рим считают, что некоторые решения вывели смысл конвенции по правам человека и ограничили возможность «принимать политические решения в собственных демократических странах». Данию и Италию предположительно могут поддержать Чехия, Финляндия, Польша и Нидерланды.

До этого президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, разрешающий судам страны пересматривать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по истечении срока в 10 лет.

Ранее ЕСПЧ потребовал разъяснений по закрытию границы с РФ Финляндией.